Aivar Kokk: Ekspordiks ja transiidi toetuseks tuleb luua era- ja riigisektori spetsialistest koosnev Team Estonia

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul tuleks luua era- ja riigisektori inimestest koosnev Team Estonia, kelle missiooniks on kaubamahtude otsimine meie raudteele ning taastuvenergia ja teiste kaubaartiklite müük välismaale.

„Logistikasektori käive on Eestis langenud neli korda võrreldes 2006. aastaga ja seda on 357 miljonit eurot aastas vähem. Kui luua ettevõtetele konkurentsivõimelised tingimused naaberriikidega, tooks kasvõi 10% transiidisektori kasv suure majandusliku kasu riigile ja avardaks meie eksportvõimekust laiemalt. Täna oleme olukorras, kus riik peab järgnevatel aastatel raudteed toetama ligi 23 miljoni euroga aastas,“ kommenteeris ta.

Selleks, et Team Estonia saaks reaalsuseks, kavatsetakse esimese sammuna majanduskomisjonis juba märtsikuus teha väljasõidu istung koos AS Eesti Raudtee ja transiidisektori ettevõtjatega. „Kohtumisel on selge eesmärk - kuidas paremini meie transiiditeenuseid piiri taga müüa,“ lõpetas Kokk.