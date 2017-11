Aivar Kokk: Barbi Pilvre, võta aeg maha ja sõida Lõuna-Eestisse

"On väga kurb lugeda, et Eesti parlamendis töötab saadik, kes ei ole endiselt teadlik, et ka väljaspool Tallinna elab inimesi," kritiseerib Aivar Kokk (IRL) Barbi Pilvre eilset arvamuslugu.

"On aeg vaadata suuremat pilti ja aru saada, et tänane alkoholipoliitika ei too kaasa ainult positiivset eestlaste tervisele. Järjest enam kuuleme ja näeme seda, kuidas inimesed toovad Lätist lisaks alkoholile ka toidukaupu ja ehitusmaterjale. Sellel kõigel on palju suurem mõju," kirjutab Kokk Facebookis.

"Hea kolleeg Barbi, soovitan Sul võtta mõneks ajaks aeg maha ning sõita Eestimaale ringreisile, eriti soovitan Lõuna-Eestit. Ma külastan igal nädalal erinevaid Eestimaa maapiirkondi. Ei ole ma näinud ühtegi joodikute salku poe nurga taga ei hängimas ega ka pead parandamas. Millistes poodides Sina turistina küpsisevalikut kritiseerimas käid? Kas Coopi, Meie, Grossi jne nn kolkakauplustes on värskel toiduainel nn enam kui kahtlane välimus?"

Kokk viitab, et Pilvre ütles, et korralikum rahvas neis kolkapoodides ei käi. "Kes me siis oleme, kui julgeme nendest Sinu poolt nimetatud "kolkapoodidest" süüa osta. Viimastel aastatel oleme pidanud tundma muret nii postkontorite kaotamise üle, kui ka väiksemate maakoolide sulgemise teemal, tänaseks on jõudnud kätte aeg muretseda maapiirkondade väikekaupluste pärast. Me ei tohi suhtuda nii kerge südamega maapiirkondade jaoks elulise tähtsusega asutuste sulgemisse. Vastupidiselt Barbi Pilvre suhtumisele peame olema hoopis uhked nende inimeste üle, kes elavad väljaspool Tallinna ja panustavad oma tegevusega Eestimaa majandusse ja kohaliku elu edendamisse," selgitab Kokk.

"Julgen Sulle vastu vaielda sellele, et maainimesed on joodikud. Mina tean, et maal elavad tublid ja töökad inimesi. Peame tegema omaltpoolt kõik selleks, et riik pööraks rohkem tähelepanu tervele Eestile, mitte ainult Tallinnale. Kutsun üles ka lugupeetud riigikogu liiget aeg-ajalt maapiirkondi külastama ja kohalikega suhtlema, mitte ainult turistina kohaliku poe küpsisevalikut kritiseerima."

Oma arvamusloos kirjutas Pilvre, et vahel mõnda suurlinnalähedasse külapoodi sattudes lööb silme eest kirjuks alkovalik (tops-pakendid ja väiksed pudelid kiireks napsuks), igavesti säilivad importküpsetised ja nn värskete toiduainete enam-kui kahtlane välimus. "Poe läheduses aga on ikka hängimas mõni alkot manustav meestesalk. Kas poelähedase viinavõtmise kultuur väärib säilitamist kui lokaalne vaatamisväärsus? Korralikum rahvas neis kolkapoodides ei käi, ehk mõni autota vanatädi või suvel turist, et kogeda maaelu eksootikat."