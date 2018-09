Aitab küll! Veebikonstaabel Maarja Punak paneb ameti maha

"Asjalood on muutunud ja olen otsustanud võtta vastu uue väljakutse. Ma ei jätka enam veebikonstaablina, kuid hakkan politseis eest vedama sotsiaalmeedia valdkonda," kirjutab Punak ja täpsustab, et juba pikemat aega on olnud vajadus selle järele, et politsei oleks sotsiaalmeedias veelgi enam inimeste jaoks olemas just kohalikul tasandil.

"Olgu selleks kohaks siis kogukonna grupp või kohalik "märgatud" leht. Enda kogemuste ja näidete abil saan olla piirkonnakonstaablitele toeks," jätkab ta. Eelkõige tähendab see Punaku sõnul seda, et kui piirkonnas on midagi juhtunud, siis kohalik politseinik saab vajadusel jagada infot, selgitada politsei tegevusi, pakkuda turvalisusega seotud aruteludes välja lahendusi jne.

"See pole kaugeltki mitte kõik, kuid luban, et olen siin lehel olemas ja annan edasistest arengutest ja tegemistest teada! Jätkuvalt on minu südameasjaks kõik noorte ja sotsiaalmeediaga seonduv ja seega hoian ka sel teemal kätt pulsil," täpsustab Punak.

Punak lubab vastata neile küsimustele, mis on temani tänaseks jõudnud, ent edasistele küsimustele vastamiseks aega ei ole. "Uued küsimused palun saata Facebookis kas veebikonstaabel Andero Sepale või Jana Frolovale või võtta nendega ühendust andero.sepp@politsei.ee ja jana.frolova@politsei.ee kaudu."