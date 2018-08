Ainus, kes Viimsile teenust tahtis pakkuda, oli kohaliku võimupoliitiku firma

Viimsi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elis Tootsman kommenteeris, et hanke eesmärk on suurendada avalikes ruumides inimeste ohutust ning tagada parem turvatunne. Selleks paigaldatakse 11 toru- ja veebikaamerat, teostada tuleb toite ja andmeside rajamine ning kaamerate ühendamine politsei- ja piirivalveameti süsteemiga.

Hinnapäring küsiti seitsmelt firmalt, pakkumus laekus ainult Paenurme Arendus OÜ-lt. Viimase omanikuks on Viimsi vallavolikogu sotsiaaldemokraadist liige Raimo Tann. Sotsiaaldemokraadid on Viimsis koalitsioonis Reformierakonnaga.

Tann ütles, et nemad esitasid hanke ja ta isegi ei tea, kas nad on selle töö saanud või mitte. "Ise ei ole sellega tegelenud," ütles Tann.

Tegelikult on leping tema firmaga juba sõlmitud, selle mahuks on natuke alla 10 000 euro. Miks on aga lepingul Raimo Tanni allkiri, kui ta sellega üldse ei tegelenud?

Tann oli sellele vastates ebalev ja ütles, et ka tema pojal on võimalik tema eest ID-kaardiga digiallkirju anda. Just poeg tegeles tema sõnul selliste asjadega. Hiljem muutis ta oma meelt ja leidis, et arvatavasti kirjutas ikka tema lepingule alla. "Ütleme nii, et mina tegin," ütles Tann.

Miks aga teised firmad ei soovinud Viimsile teenust pakkuda? Risto Saarjärv Install Group OÜ-st ütles, et niisama pakkumisi teha pole mõtet, sest selle peale läheb palju vaeva ja tihti on see tühi töö. Nemad teevad pakkumisi raha eest, kui võidavad, siis võtavad pakkumise tegemise summa hiljem hinnast maha. Lisaks on neil juba aasta lõpuni tellimused olemas.

Tema vend Marko ütles, et kuna tellijatel on enamasti oma tegija juba olemas, siis pole mõtet niisama pakkumiste esitamisega tühja tööd teha.