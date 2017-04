AINULT DELFIS: Loe Otsa kooli töötajate täismahus umbusaldusavaldust direktor Aarne Saluveerile

Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli töötajad esitasid täna oma direktori suhtes haridus- ja teadusministeeriumile umbusaldusavalduse.

Allakirjutanud heidavad direktor Aarne Saluveerile ette õigusnormide rikkumist, eetiliste normide rikkumist ja jätkuvaid vigu juhtimises ja käitumises.

Näiteks ütlevad allakirjutanud, et direktor muutis septembris 2016 kooli palgakorraldust, millega kaasnes radikaalne õppetundide mahu suurenemine ja palga vähenemine vastupidiselt direktori poolt lubatule.

Samuti tuuakse välja juhtum, mille kohaselt tõi direktor 2016. aastal õpilaste, sealhulgas alaealiste, jõulupeole isiklikult alkoholi, šokeerides oma käitumisega paljusid töötajaid. "Juhtum on nii ebaeetiline kui ka sobimatu haridusasutuse tegevuse olemuse ja eesmärkidega. Ühtlasi on selline tegevus karistusseadustiku alusel keelatud ja karistatav. Kui sellise teo paneb toime riigile kuuluva õppeasutuse juht, on rikkumine iseäranis suure kaaluga," seisab avalduses.

Loe umbusaldusavaldust Aarne Saluveerile täismahus siit.