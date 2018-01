Ain Mäeots: praegu lavastaja vahetamine tähendaks kogu etenduse kraavi ajamist

Teatri Vanemuine lavastaja, kuus aastat tagasi vabariigi aastapäeva kontserdi lavastanud Ain Mäeots nendib, et praegu tuleks teatrile NO99 anda töörahu, et nad saaks täies mahus pingutada selle nimel, et juubeliaastapäeva lavastus tuleks kõigi ootuste vääriline.

Lavastaja Ain Mäeots nentis, et ta on küll Tiit Ojasoo kolleeg ja hea tuttav ning seetõttu pole kaugeltki erapooletu, kuid tema hinnangul pole avalik rünnak Ojasoo vastu õige. „See rünnak on üle võlli. Inimene on kahetsenud ja karistuse saanud. Pealegi pole see [aastapäeva kontsert] mitte Ojasoo, vaid teatri NO99 lavastus,” ütles Mäeots.

Mäeots nentis, et praegu, mil aastapäeva kontserdi ja vastuvõtuni on jäänud napilt üle kuu, ei ole enam nagunii võimalik lavastajat välja vahetada. „Praegu kogu kontseptsiooni vahetada tähendaks kogu asja [etenduse] kraavi ajamist.”

Mäeots nentis omast kogemusest, et jaanuari keskel käib aastapäeva etenduse lavastamisega pingeline töö ja seetõttu vajab NO99 töörahu, et neil oleks võimalik anda endast parim, et juubeliaastapäeva lavastus oleks ootuste vääriline.

Ain Mäeots lavastas vabariigi aastapäeva kontserdi 2012. aastal.