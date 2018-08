Aimar Altosaar astus Vabaerakonnast välja ja tegi poliitikaga lõpparve

"See otsus küpses tükk aega, juba eelmise aasta suvest. Ma tunnen, et ma olen 24 aastat olnud poliitikas nii või teisiti ja ma näen, kuidas see takistab minu muude valdkondadega tegelemist," ütles Altosaar Delfile.

Altosaar on Kuldse Liiga vedaja, tegeledes koolituste ja konsultatsioonidega. "Kuna see ühiskond on meil selline, et ükskõik kui väikeses erakonnas sa ka ei ole, võib see kliente või koostööpartnereid häirida," nentis Altosaar.

Suuri ambitsioone Altosaarel Vabaerakonnas polnud ja ta ei kuulunud ka ühessegi valitavasse organisse. Enda sõnul oleks ta tahtnud parteist isegi varem välja astuda.

"Aga kuna ma tundsin, et juba suvel hakkas seal väga käärima, siis mõtlesin, et ma ei hakka seal oma isiku lahkumisega veel vunki juurde keerama. Ma näen, et see ei lõpe ega lõpe, aga ma pidin ikka ühel hetkel oma otsuse realiseerima," tõdes ta.

Aimar Altosaar kuulus aastatel 1994–2006 Isamaaliitu ja oli kahel korral selle peasekretär. Aastatel 2006–2014 kuulus ta Isamaa ja Res Publica liitumise järel Isamaa ja Res Publica Liitu ning aastast 2014 Vabaerakonda.