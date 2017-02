Aidi Vallik: Kaljulaid on asunud presidendi sümbolit lammutama

President Kersti Kaljulaidi otsus loobuda kiriklikust ametisseõnnistamisest ja keelduda Konstantin Pätsi monumendi avamisest on presidentuuri kui sümboli lammutamine ning see võib viia presidendi rolli ümbermõtestamisele, leiab kolumnist Aidi Vallik Lääne Elus.

President Kersti Kaljulaidi loobumisotsus kiriklikust ametissenimetamisest koos Pätsi-juhtumiga viib kolumnist Aidi Valliku mõtted sellele, kuidas ja millisena mõtestab Kaljulaid presidendi rolli ühiskonnas ning kuidas see presidenti kui sümbolit muudab.

“Nüüd on meil president, kes on asunud seda sümbolit lammutama. Võimalik, et tal õnnestub presidentuur täita mingi uue sisuga, anda sellele mingi uus tähendus, uus tugev sümboolne jõud. Ma vaatan praegu meie presidenti, ja ma ei näe presidenti," leiab Vallik.