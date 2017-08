Ahja rahvas vaevleb neljandat päeva kraaniveepuuduses

Möödunud nädala reedest saavad Ahja elanikud kraanivett vaid jaopärast ning paraku ei teata ka, mis kellaajal vesi kraanist voolab.

Ahjakas Kadri ütles Õhtulehele, et ei taha isegi mõelda, kuidas saadakse praegu hakkama kohalikus hooldekodus.

Alevikukaaslane Elve sõnas: "Eks me ikka mõtleme, et kui juba praegu võtab probleemide lahendamine nii kaua aega, siis veelgi enam ääremaastudes oleme me veel rohkem mitte keegi."

Ahja vallavanem Peeter Sibul tõdes, et tulevast aastat Ahja valda enam kaardil ei ole ja inimeste mure on õigustatud. Samas kinnitab vallavanem, et liitumine ei muuda joogiveega tagamises midagi.

