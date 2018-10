Ahelavarii Tallinnas: kokku sõitsid kaks linnaliinibussi

Esimene buss jäi terveks ja jätkas mõne aja möödudes sõitu. Puhtalt pääsenud bussi taga pidurdas äkiliselt aga liin number 1a, mis aga omakorda jäi kokkupõrkeohvriks kolmandale bussile number 19, mis juba pidurdamise käigus sõitis keskel paiknenud bussile 1a sisse. "Noored tüdrukud olid tagumisel pikal istmel. Kõigil kraed klaasikilde täis," ütles bussis olnud pealtnägija.

Politsei valvepressiesindaja Ragne Keisk sõnas, et keegi õnnetuses viga ei saanud. "Küll aga on seal avarii tõttu häiritud trammiliiklus, mistõttu abistab seal politsei liikluse rahustamise ja reguleerimisega. Bussijuhid said süü osas kokkuleppele, vormistavad vastavad õnnetuse paberid, ajavad bussid eest ära ja pöörduvad kahju korvamiseks kindlustusse," vahendas ta.

Lugeja foto