Agu Uudelepa ravi on nädalaga toetanud üle 1700 eraisiku ja ettevõtja

Nädal tagasi kirjutas Eesti Ekspress Agu Uudelepa võitlusest raskekujulise kopsuvähiga. Et ravile kulub iga kuu mitu tuhat eurot, kutsus vähiravifond "Kingitud elu" inimesi üles tegema Uudelepa jaoks sihtotstarbelisi annetusi. Ööpäev hiljem oli Uudeleppa toetatud ligi 50 000 euroga, tänaseks on see summakasvanud juba üle poole võrra suuremaks.

Ehkki fond lõpetas päev peale loo ilmumist Ekspressis aktiivsema rahakogumise Uudelepa jaoks, sai sihtotstarbeliselt annetada edaspidigi.

Eilse seisuga oligi Agu heaks annetuse teinud juba 1746 eraisikut ja ettevõtet kogusummas 72 836 eurot, ütles fondi asutaja Toivo Tänavsuu Delfile.

Oma hoo annetuste tegemistel on kindlasti andnud ka Uudelepa tudengid Tallinna tehnikaülikoolist, kes kogusid oma õppejõule hulga humoorikaid ja südamlikke mõtteid, et näidata, kui hea õppejõu, isa ningi inspireeriva ja motiveeriva inimesega on tegu, kutsudes nii üles inimesi jätkuvalt fondile annetusi tegema, vahendas ERRi Novaator.

Eesti Ekspress kirjutas nädal tagasi, et kahe väikese lapse isa, poliitikavaatleja ja ERR-i nõukogu liige Agu Uudelepp sai kopsuvähi diagnoosi 2016. aastal. Tegemist on tüüpilise mittesuitsetaja kopsuvähi ehk adenokartsinoomiga, mis oli jõudnud viimasesse staadiumisse ja opereerida enam ei saa.

Tänavu sügisel jõudis kopsuvähi metastaas ajju – haiguse avastamise hetkel polnud keegi Agu aju uurinud. Hiljuti selgus, et Uudelepp võiks abi saada vaid ülikalli vähiravimiga Keytruda, mille üks ravidoos maksab 5000 eurot ning Agu peaks seda saama iga kolme nädala tagant.

Reedel avaldas Eesti Ekspress ka Uudelepa tänuavalduse. "Uskumatu, millised eesti inimesed on! Ma ei oleks uneski arvanud, et nad on nii lahked. Annavad ära oma toidulaualt, et teistel oleks laud kaetud!" kirjutas ta.

Uudelepp teatas, et rääkis oma loo kahel põhjusel - mõistagi selleks, et mees saaks raviga jätkata, aga ka seetõttu, et karm diagnoos võib tagadi igaüht ja seetõttu kutsus inimesi üles pealtnäha väiksegi murega minema arsti juurde, et lasta end põhjalikult uurida. "Kuulake lähedasi, kes ütlevad, et võib-olla peaksid sa arstile minema!" kirjutas Uudelepp.