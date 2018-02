Advokatuuri kantsler sai ametis olla pisut üle poole aasta: tekkisid erimeelsused

28. veebruaril lõppeb Eesti Advokatuuri ja kantsleri Hillar Lauri töösuhe. Uue kantsleri nimetamiseni täidab kantsleri kohuseid advokatuuri jurist Leen Eenpalu.

Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ütles Delfile, et töösuhte lõpetamiseni viis see, et koostöö ei laabunud. "Kantsleriga oli erimeelsusi kantselei töö korralduses," ütles Vallikivi. Mis osas täpsemalt erimeelsused olid, ta ei täpsustanud.

Hillar Lauri valiti advokatuuri kantsleriks mullu juunis. Tema ja advokaatide vahel puhkenud erimeelsused pidid olema ületamatud, sest näiteks eelmine kantsler Kristel Voltenberg pidas seda ametit 10 aastat.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.