Abilinnapea Züleyxa Izmailova ähvardas mootori tööle jätnud mehel autorehvid läbi torgata

Tallinna abilinnapea ning roheliste esimees Züleyxa Izmailova sattus esmaspäeva õhtul sekeldustesse Järvakandis, kui palus kohvikusse smuutit nautima läinud mehel panna kinni töötava auto mootor. Mees väidab, et Zuzu ähvardas selle peale mehe autorehvid läbi lõigata.

Esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias levinud info kohaselt palus Zuzu kohvikusse palava eest istuma tulnud mehel oma auto korduvalt peatada või vähemalt varju parkida.

Mees ei mõistnud, miks ta peaks auto seisma jätma ja selgitas, et autos on niivõrd palav ning soovib selle enne sõitma hakkamist maha jahutada.

Kuna mees põikpäiselt keeldus, siis ärritus Zuzu. Mehe sõnutsi ähvardas Zuzu tal rehvid läbi lõigata.

Mehe kaaslane oli konfliktist tüdinemas ja otsustas ise automootori seisatada. Alles peale auto seismapanekut hakkas mehe sõnul väidetavalt abilinnapea Zuzu ebaviisakalt sõnu pilduma. "Vihastasin aga mina ei hakanud teda mõnitama või alandama," ütles mees. "Siis ta hakkas minu suunas mõnitavaid asju pilduma, et ma olen tropp ja pervert", seletas mees.

Abilinnapea Zuzu Izmailova rääkis Delfile, et on mehega telefonitsi täna suhelnud ja saanud tema poolt selgituse oma käitumise kohta. Mõlemad osapooled kinnitavad,et erimeelsuste osas on kokku lepitud ja tüli seljatatud.