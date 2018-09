Abilinnapea Tõnis Mölder: kui on suur probleem, siis peame sekkuma ja vajadusel pere ümber asustama

Kui vägivaldsete noortekampade temaatika augusti lõpus avalikkuseni jõudis, siis ütlesid mitmed ministrid ja linnaametnikud, et tegu on tõsise probleemiga ja asjale tuleb leida lahendus.

Pärast kõiki ümarlaudasid ja kohtumisi teatas täna Tallinna linnapea Taavi Aas, et lahendus on leitud: lastekaitse töötajad hakkavad politseiga ühes majas tööle, taastatakse alaealiste komisjonid ja kõigele lisaks otsustati ka, et linnavaraamet peaks rohkem tähelepanu pöörama probleemsetele perekondadele ning tegelema vajadusel nende ümberasutamisega.

Kui augustikuus abilinnapea Tõnis Mölder ütles, et perekondade hajutamine ei pruugi anda soovitud tulemust, siis täna oli ta teist meelt: "Linnal on võimalik leping sotsiaalkorteris lõpetada, kui inimene rikub korduvalt linna poolt kehtestatud eeskirju ja seaduseid."

Mölderi sõnul leppisid politsei ja linnaametnikud kokku, et vahetavad sotsiaalkorteritega puudutavaid väljakutseid operatiivsemalt. "Kui ikka selgub, et mõnes piirkonnas või kortermajas on väljakutsete arv äärmiselt suur või probleemsete inimeste kontsentratsioon kõrge, siis peame sekkuma," ütleb ta ja lisab, et eeskätt üritatakse jõuda probleemi tuumani ja kui see ei aita, siis tuleb perekond ümber asustada.

Abilinnapea möönis, et kui sotsiaalkorteris elav inimene tuleb lepingut pikendama, siis vaatab linnavaraamet ka üle tema käitumismustri. "Vaadatakse, milline on olnud tema maksekäitumine, kokkupuuted ametivõimudega ja kuidas saab ta läbi naabritega."