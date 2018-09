Abilinnapea Mölder kritiseerib ravikindlustust kõigile: juhtub, et kallist maasturist väljujad teatavad, et maksevõime puudub

„On selge, et Eesti tervishoiusüsteem vajab värskendamist ning ka

ravikindlustuse süsteem vajab uudset lähenemist, kuid ennekõike peame

parandama arstiabi kättesaadavust. Tervishoiu rahastamiseks on

solidaarne kindlustus väikeriigile ainuõige valik,“ sõnas Mölder,

viidates Praxise uuringule, millest selgus, et Eestis on ligikaudu 120

000 tööealist inimest, kel puudub püsiv haigekassa ravikindlustus.

„Need, kes täna ausalt makse maksavad, peavad selle eest ka võimalikult head ja kättesaadavat arstiabi saama. Julgen väita, et arstiabi kvaliteet on Eestis väga hea, kuid teatud erialade lõikes on eriarstiabi järjekorrad liiga pikad ning seda tuleb parandada, mistõttu ma ei toeta Praxise ideed vähendada arstiabi kättesaadavust,“ tõdes Mölder.

Abilinnapea lisas, et ka kõigile tasuta ravikindlustus ei ole tema

hinnangul õige valik. „Seeläbi suureneks ümbrikupalga maksmine liiga

jõuliselt. Eestis on 27 000 inimest, kel pole ka katkendlikult olnud

ravikindlustust viimase aasta jooksul. Kahjuks on nende inimeste seas on neid inimesi, kes peidavad oma sissetulekuid, maksavad endale palka

ettevõtte kassast või hoiduvad mistahes viisil kõrvale ametlikust

palgast,“ selgitas Mölder.