Abilinnapea Belobrovtsev: küsin Merivälja kooli juhilt selgitusi, alles siis otsustan, kuidas edasi

Möödunud kuul kirjutas Eesti Päevaleht, et Merivälja kooli direktori Kaja Laanmäe alluvuses töötanud abikaasa käitus õpilastega kohatult, samas töötanud direktori poeg on süüdi mõistetud kange narkootilise aine omamises. Nüüd nõuavad kooliõpilaste vanemad haridusministrile saadetud avalduses, et direktor ametist priiks saaks.

Delfi uuris haridusvaldkonna eest vastutavalt Tallinna abilinnapealt Vadim Belobrovtsevailt, mida ta selle äärmiselt ebameeldiva olukorra lahendamiseks teha kavatseb. "Loomulikult on lastevanemate umbusaldus väga tõsine signaal, mis vajab kohest sekkumist," kinnitas abilinnapea. "Oleme Merivälja kooli direktori suunas tehtud süüdistustega kursis, mistõttu tellisime ametliku auditi olukorra tõsiduse välja selgitamiseks, see on ka aluseks linnavalitsuse edasiste otsuste langetamisel. Audit valmis selle nädala alguses ning seal märgiti mitmeid rikkumisi. Juba eelmisel nädalal leppisin homseks kokku kohtumise hoolekoguga ning hiljem küsin sel teemal ka direktorilt selgitusi. Nende kohtumiste järel sünnib ka otsus. Kaalukate otsuste tegemisel tuleb aga esmalt välja selgitada konkreetsed probleemkohad ning teha otsuseid faktidele tuginedes." Loe veel Merivälja kooli vanematekogu esindajad ja kooli hoolekogu lastevanemate esindajad saatsid linnajuhtidele ning ka haridusminister Mailis Repsile avalduse, kus märgivad, et Merivälja kooli juhtimises on täna vajalikud vältimatud muutused. "Kaasaegne koolijuhtimine ei ole koolijuhi monoloog, vaid õpilaste, õpetajate, tugispetsialistide, lastevanemate, kogukonna, linnaametnike ning linnaosajuhtide koostöö, mis põhineb vastastikusel usaldusel."