Abdul Turay: vähe puudus, et oleksin mulle vängeid sõnu öelnut löönud

Tallinna linnavolikogu liige Abdul Turay kirjutas Facebookis rassistlikust vahejuhtumist bussis.

"Eile bussiga tööle sõites leidis aset üks kahetsusväärne juhtum. Vanem "härrasmees" (ja selle sõna tähendus on väga suhteline) lajatas mulle eesti keeles vängeid sõnu näkku ning käskis mul tagasi kodumaale minna.

Ütlesin talle, et ta on üks rumal vanamees. Veel minuti pidin seda ebameeldivust taluma, siis tuli tema peatus," kirjutas Turay.

"„Mine tagasi koju, Euroopa pole sinusugustele mõeldud!“

„Idioot, kui sa midagi head öelda ei oska, kobi parem bussist välja.“

Nii vähe puudus, et oleksin teda löönud. Mehe vanus ja minu positsioon päästsid ta."

"Aga kujutage ette, kui oleksingi seda teinud. Meedia juubeldanuks!

"Pensionär sai ühistranspordis linnanõunikult peksa."," kirjutas Turay.