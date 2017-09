Abdul Turay kandideerib Keskerakonna nimekirjas linnavolikogusse

2013. aastal Sotsiaaldemokraatide ridades linnavolikogu liikmeks valitud Briti kodanik Abdul Turay kandideerib sel aastal uuesti linnavolikogusse, aga seekord Keskerakonna nimekirjas.

Turay sõnul ei olnud see sugugi kerge otsus. Kui ta valitakse volikokku, tekib tal kohe järgmine probleem, sest see tähendab, et ta jääb Eestisse ja peab siis valima Eesti ja Inglise kodakondsuse vahel.

"Oma kodumaa kodakondsusest loobumine ei ole kellegi jaoks kerge samm. Ma ei ole kindlasti ainus britt, kes selle valiku ees seisab," nentis Turay.

Euroopa Liidu kodanikud võivad osaleda Eestis kohalikel valimistel. Kui aga Suurbritannia lahkub 2019. aastal Euroopa Liidust, pole Turay enam Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja seega pole tal enam õigust olla linnavolikogu liige.

Turay sõnul on tema prioriteediks korralike pensionite tagamine vanadele inimestele.

Turay kandideerib Kesklinna linnaosas.