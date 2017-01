Abdul Turay esitas avalduse liitumiseks Keskerakonnaga: minu palk Eestis on peaaegu sama kui minu vennapojal Inglismaal oma esimesel töökohal

Tallinna linnavolikogu liige Abdul Turay esitas täna avalduse liitumaks Eesti Keskerakonnaga. Samuti esitas Turay avalduse liitumaks Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooniga.

“Keskerakond seisab Eesti riigi ja rahva majandusliku heaolu eest ning mul on väga hea meel, et seda poliitikat on võimalik nüüd ka Toompea koalitsioonis ellu viia,” ütles Turay pressiesindaja vahendusel ja lisas: “tulin just hiljuti Inglismaalt ning tajun riikide selget erinevust ja ka ebavõrdsust. Minu palk Eestis on peaaegu sama kui minu vennapojal Inglismaal oma esimesel töökohal. Kusjuures ta pole veel ülikooligi lõpetanud. Sealjuures on elamine — riided, toit jms — odavam kui Eestis. Lapsi kasvatada on Inglismaal odavam kui Eestis. Sel viisil ei saa me jätkata!”

“Pole mingit põhjust, miks politseinikud, õpetajad, vanglaametnikud, õed, bussijuhid jne peaksid nii vähe teenima. Keskerakond on valitsuses asunud tegutsema selle nimel, et madalapalgalistele jääks rohkem raha kätte. Keskerakond on lubanud tõsta õpetajate palga 120%-ni keskmisest,” lisas Turay, “tunnen, et Keskerakond on minu jaoks poliitiline kodu. Keskerakonnas on koheldud alati kõiki võrdselt.”

Turay lisas, et pole veel otsustanud, kas sügisestel kohalikel valimistel ka volikogusse kandideerib. “Eelmistel valimistel sain tallinlastelt suure usalduse ning tugeva mandaadi ja olen rahul, et sain seesuguse kogemuse võrra rikkamaks. Viimase nelja aasta jooksul on Tallinn jõudsalt arenenud ning mõistagi on selles suur roll linnavalitsuse tugeval tööl.”

“Keskerakonna uus noor juhtkond on andnud erakonnale uue hoo ning soovin olla selle tugeva meeskonna liige,” ütles Abdul Turay.