AASTALÕPP DELFIGA | Kas Eesti on muutunud vihaseks? Kuidas võita oma rasked hetked? Aastalõpusaates Ott Tänak, Karoli Hindriks ja Koit Toome!

Erinevate Tubade Klubis püsti pandud stuudios on külas rallisõitja Ott Tänak, kelle võidukihutamiste ajal püstitab Delfi ralliblogi aina uusi kasutajarekordeid; ettevõtja Karoli Hindriks, kelle Maalehes ilmunud arvamuslugu "Eesti on muutunud vihaseks" kerkis kogu Eesti meedias aasta üheks enam sotsiaalmeedias jagatud artikliks; ning muusik Koit Toome, kelle harukordselt avameelne intervjuu Kroonikale võitlusest depressiooniga pani mõtlema tuhandeid eestlasi.

Saate jututeemad lähtusid nii kolme külalise isiklikest kordaminekutest või raskustest kui ka Eesti juubeliaastal põletavaks kerkinud küsimustest. Kas Eesti on muutunud vihaseks? Kuidas võita oma rasked hetked? Kas on paratamatu, et mida edukam oled oma töös, seda vähem saad olla perega? Kas Eesti paistab eemalt edukam ja ilusam kui siin olles? Kuidas tänavuste kogemuste toel 2019. aastal veel edukam olla?

