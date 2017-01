Aastaid klassiõe terrorit talunud tütre ema: kui ta mu tütrele kallale tuli ja ähvardas ära tappa, pöördusin juba politsei poole, aga kõik ütlevad, et ei saa midagi teha

"Olen mitu korda rääkinud nii kiusaja ema, klassijuhataja kui ka koolidirektoriga ning lõpuks, kui ta mu tütrele kallale tuli ja ähvardas ära tappa, pöördusin juba politsei poole. Kõik ütlevad, et ei saa midagi teha!" ahastab ema, kelle põhikooli lõpuklassis käiv tütar on aastaid talunud klassiõe terrorit.

"Ta ütles, et tuleb meie ukse taha ja lööb Reelil molli sisse ja hambad kurku," ütleb Kairi, kelle tütar Reeli (mõlema nimed on muudetud) õpib ühes Lääne-Virumaa kooli 9. klassis.

Tähtsam, kui vastused ükskõik millisele küsimusele, on aga ema jaoks see, et kool püüaks leida lahendust, nii et ei tema tütar ega ka keegi teine ei peaks mõnituste ja terroriseerimise hirmus koolist koju jääma.

Paraku selliseid lahendusi ei ole pakutud.

