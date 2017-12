Aasta pressivaenlaseks valiti Mihhail Korb, pressisõbraks aga Tarmo Soomere

Täna kogunesid Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) liikmeslehtede peatoimetajad ja väljaandjad aastakoosolekule, kus valiti tänavune pressisõber ja -vaenlane.

Peatoimetajad valisid pressisõbraks Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere, kes on EALLi juhi Mart Raudsaare sõnul teinud enamat, kui selle ametikoha peal peaks tegema.

"Ta on võtnud pressiga suhtlemise omale prioriteediks. Nagu arutelus öeldi, on ta avanud uksed ja aknad Teaduste Akadeemial. Ta on teadust igati populariseerinud ja teinud seda ajakirjanduse vahenudsel, tähtsustades ajakirjanduse rolli," ütles Raudsaar Delfile.

Pressivaenlaseks valiti aga pool aastat riigihalduse ministri ametit pidanud Mihhail Korb, kes maikuus kritiseeris Eesti liikmelisust NATO´s. "Asi pole selles lauses, vaid selles, et kui hakkas ilmuma lugu, siis helistas ta toimetusse ja tahtis toimetust mõjutada, et see lause välja jääks. Ja kui toimetus ütles, et see lause välja ei jää, üritas ta öelda, et ei ole midagi sellist kunagi öelnud," rääkis Raudsaar. Korbi kahjuks oli aga olemas ka helilint, millest oli võimalik kuulda, et ta ikkagi seda ütles.

"See mida me taunime, on niisugune käitumismudel, kus üritatakse toimunut ilustada ja selleks mõjutatakse toimetusi. See ei ole asi, mida me õigeks peame," ütles Raudsaar.