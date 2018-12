Aasta pressisõbraks sai riigikontroll, vaenlaseks aga Aivar Rehe

Ajalehtede Liidu juht Mart Raudsaar sõnas, et riigikontrolli puhul oli märkimisväärne audit, mis keskendus munitsipaalmeediale. "See tõstatas munitsipaallehtede teema ehk kuidas on väärkasutatud maksumaksja raha poliitikute enesereklaamiks."

Riigikontroll, mis jälgib kogu avalikku sektorit, tuli välja auditiga, mis uuris kohalike omavalitsuste infoväljaannetes ilmuvat. Audit sedastas, et kohalike omavalitsuste infolehtedes leidub suurel määral poliitilist propagandadat või võimulolijate konkurentide kriitikat, eriti puudutab see Tallinnat ja Loksat. Maksumaksjate raha eest selliste artiklite avaldamine ei ole riigikontrolli arvates lubatav.

Selline seisukohavõtt annab kindlasti alust ka poliitlises plaanis muutuseid nõuda. Riigikontrolli soovituste järgi tuleks järgmise aasta jooksul kehtestada vallas või linnas infolehe väljaandmise kord või täiendada olemasolevat korda reeglitega, mis käsitlevad poliitikute ja poliitilise sisu kajastamist KOV-ide infolehtedes. Samuti tuleks soovituste kohaselt reguleerida samuti järelevalve reeglite täitmise üle.

Pressisõbra- ja vaenalse valimiste korraldaja Eesti Ajalehtede Liidu hinnangul lahendaks vääritu konkurentsi probleemi seadusemuudatus, mis defineeriks maksumaksja raha eest tehtava väljaande kohaliku infolehena ja keelaks seal tasulise reklaami, sealhulgas ostu-müügi reklaami avaldamise. Infoleht on mõeldud kohalike elanike teavitamiseks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna tegemistest.

Pressivaenalne: suurimaid skandaale Eesti ajaloos jääb vaikimise tõttu lahenduseta

Pressivaenalseks valitud Aivar Rehe osas ütles Ajalehtede liidu juht Mart Raudsaar, et Danske pangaga seotud Eesti ajaloo ühe suurima skandaaliga seoses on varasemalt väga pressisõbralik Rehe näidanud nüüd hoopis teistsugust palet.