Aasta muusik 2018 on rahvusooperi Estonia dirigent Risto Joost

Joost on oma põlvkonna muusikute hulgas üks tähtsamaid kõneisikuid ja visionääre, kes paistab silma eesti heliloojate loomingu tellija ja tõlgendajana. Tema kontserdid nii dirigendi kui ka lauljana on kõrgetasemelised ja inspireerivad. ERR-i seob Joostiga pikaajaline koostöö, Klassikaraadio on vahendanud otseülekandes ja jäädvustanud suure osa tema kontsertidest.

Joost on õppinud dirigeerimist ning laulmist Eesti Muusikaakadeemias, täiendanud end Viini Muusika- ja Kaunite Kunstide Ülikoolis ning lõpetanud magistrantuuri Stockholmi Kuninglikus Muusikakõrgkoolis professor Jorma Panula klassis. Ta on tunnustatud dirigent nii ooperi- kui ka kontserdilavadel ning tema repertuaar ulatub barokist kaasaegsete heliloojate teosteni.

2009. aasta sügisest dirigeerib Joost rahvusooperis Estonia, alates hooajast 2012/2013 on Joost Tallinna Kammerorkestri peadirigent, 2016. aastast Tallinna Filharmoonia kunstiline juht ning 2015. aasta sügisest Kesk-Saksa ringhäälingu MDR koori dirigent ja kunstiline juht. 2011. aastal pälvis Joost Eesti Vabariigi noore kultuuritegelase preemia ning 2016. aastal Eesti Muusikanõukogu helikunsti sihtkapitali aastapreemia.

Aasta muusiku tiitel antakse Joostile üle Tallinna Kammerorkestri pidulikul kontserdil 22. jaanuaril kell 19 Tallinnas ERR-i uudistemaja 1. stuudios. Kontserti vahendavad Klassikaraadio, Vikerraadio ja Raadio 4 ning otsepildis ERR-i kultuuriportaal.