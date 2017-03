Aasta lõpuks jõuab õpetajate keskmine palk 1300 euroni

Tänasel kohtumisel omavalitsusliitude ja õpetajate esindusorganisatsioonidega ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et sügisest tõuseb õpetajate miinimumpalk 1050 euroni ning realistlik on, et aasta lõpuks on õpetajate keskmine palk umbes 1300 eurot.

Arutades õpetajate töötasu kasvu järgmisel aastal, rõhutas minister Reps, et see on jätkuvalt eelarveprioriteet. „Sellel aastal said omavalitsused riigilt õpetajate töötasuks juurde üle 8 protsendi lisaraha. Arvestades, et detsembris ületas õpetajate keskmine palk 1200 eurot, siis on igati realistlik, et aasta lõpuks jõuab Eesti õpetajate keskmine töötasu 1300 euro juurde,“ ütles minister. Minister Reps märkis, et haldusreformiga omavalitsuste võimekus kasvab ning see peegeldub kindlasti ka hariduse rahastamises ning õpetajate palgas. Õpetajate palga jätkuvasse kasvu annab oma osa ka riiklik põhikoolide korrastamiseks mõeldud investeeringutoetus. „Valitsus eraldas paari nädala eest 22 omavalitsusele enam kui 55 miljonit eurot, et nad saaksid oma koolide õppekeskkonda parandada ning vähendada ülalpidamiskulusid. Lisaks koolide õppimissõbralikumaks muutmisele, lubavad investeeringud põhikoolivõrgu uuendamisesse suunata rohkem raha hariduse sisulistesse tegevustesse,“ rääkis minister Mailis Reps. Eelmise aasta lõpus ületas Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni. Tänavu said omavalitsused 211,7 miljonit eurot õpetajate palgatoetust, mis lubab tõsta õpetajate palku sellel aastal kahel korral. Jaanuarist tõusis õpetajate miinimumpalk 958 euro pealt 1000 euroni ja septembrist tõuseb 1050 euroni.