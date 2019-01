Aasta kõige keskkonnasõbralikumaks teoks nimetati Laeva jõe taaselustamine

„Aasta keskkonnateo ja ettevõtte konkursile on ka eelnevatel aastatel esitatud palju tublisid kandidaate, aga seekord oli neid kohe eriti palju. See annab selgesti märku sellest, et meid ümbritseva keskkonna hoidmine ja väärtustamine muutub meie kõigi igapäevaelus järjest olulisemaks,“ rõõmustas keskkonnaminister Siim Kiisler inimeste keskkonnateadlikkuse üle.

„Eriti suurt rõõmu teeb see, et kandidaate ei olnud mitte üksnes palju, vaid need olid ka üsna võrdväärselt tugevad. Seetõttu ei olnud neist võitjate välja selgitamine kergete killast ülesanne, ent väljavalitud võivad väga uhked olla, et nad on tõesti parimatest parimad,“ tunnustas keskkonnaminister Siim Kiisler aasta keskkonnateo ja keskkonnasõbraliku ettevõtte laureaate.

Aasta keskkonnateo võitja sai preemiaks 5000 eurot, aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte üldvõitja saab keskkonnainvesteeringute keskuse toel 35 000 euro ulatuses toetada oma ettevõtte edasist keskkonnasõbralikkust.

Lisaks üldvõitjatele kuulutati välja rahva lemmikud, tunnustuse saajad ja keskkonnasõbraliku ettevõtte alamkategooriate võitjad.

Keskkonnatunnustuste konkursil on traditsiooniliselt olnud kandidaadid, kes on silma paistnud oma keskkonnasõbraliku käitumise ja loodushoidvate projektidega. Aasta keskkonnateo kandidaate oli sel aastal 22. Rahvahääletusega valiti neist 10 parimat, kes esitati võitja välja selgitamiseks hindamiskomisjonile. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitlile kandideeris 23 ettevõtet, kes esitasid kokku 25 ankeeti.