Aasta ema 1998 Sirje Kivimäe: nautida tuleb oma last praegu, töö peab ootama. Seda pisikese kaheaastase aega ei saa kunagi tagasi

Sirje Kivimäe sai aasta ema tiitli esimesena, kakskümmend aastat tagasi. Delfile rääkis ta oma mõtetest emadusest täna, enne ning veel varem.

Kuvatõmmis



Ajaloolane Sirje Kivimäe sai aasta ema tiitli 20 aastat tagasi, 1998. aastal. Tal on neli last ning viis lapselast, viimaseid endi sõnul vähevõitu. Ta pole emadusest meediaga rääkinud tervelt 20 aastat, sest pärast tiitli saamist vajus ta unustuste hõlma, nii nagu kõik teised aasta ema tiitli saanud naised. See-eest on ta ohtralt toimetanud, kirjutanud, õpetanud ajaloovaldkonnas, olles jätkuvalt aktiivne liige Baltisaksa kultuuri seltsis ning astudes üles mitmetel seminaridel.

Esialgu ei taha Kivimäe pikemalt rääkida, sest tiitel on mähitud sekeldustesse. „Kui mulle see anti, oli see seotud keskerakondliku meelelaadiga, püüdes naisi poliitikasse meelitada, nüüd eelmise aasta skandaal,” viitas Kivimäe möödunud aastasele olukorrale, kui naisõiguslased tõstsid kära, et naisliit annab tiitlit vaid abielus naistele. Statuuti muudeti ning sel aastal sai esitada ka kandidaate, kes ei ole ilmtingimata abielus, kuid on saanud vähemalt kaks last.

„Olen Siirile (Oviir – toim) öelnud, et ta meid kuidagi ära kasutaks, aga ju pole siis rakendust leitud,” lausus Kivimäe selle kohta, miks aasta emad kadunud on. „Ega see tiitel midagi nii erilist ka pole, emasid on alati hinnas hoitud, saadud ehet kannan ikka emadepäeva aktustel” jätkas ta.

Emadepäev perega