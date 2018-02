Aasta arst Lätti sõitnud aktsiisipoliitika vastastele: kasvage ükskord suureks!

Aasta arstiks valitud perearst Karmen Jolleri hinnangul käituvad aktsiisipoliitika vastu protesteerivad inimesed lapsikult ja ennastkahjustavalt. „Kasvage ükskord suureks, inimesed,” nendib perearst sotsiaalmeedias.

Joller toob aktsiisipoliitika vastu protesteerijate käitumise kirjeldamiseks võrdluse lapse ja noaga, millega laps tahtis mängida, aga ema käest ära võttis. Tema tõdemus on, et inimesed jonnivad riigi mõistliku tegevuse vastu lihtsalt selleks, et jonnida, mis siis, et see kahjustab neid endid, nende peresid ja kogu ühiskonda.

Delfi toob Jolleri postituse muutmata kujul:

„Üks väike laps tahtis mängida. Nii äge oli ju! Selline ilus, puidust peaga pussnuga. Läikiva teraga. Seda oli äsja teritatud. Kui seda tera vaadata, siis sädeles päike sellelt vastu väga ilusti. See lausa peegeldas!

Ja siis tuli ema!!!! Ta võttis lapsel noa käest. Laps nuttis ja jonnis, trampis jalgu ja viskas karjudes pikali. Ema ei andnud nuga talle tagasi, püüdis selgitada, et laps võib sellega ennast vigastada. Mis võib... laps oli sama noa ennegi kätte saanud ja endale korduvalt sisse lõiganud. Laps jonnis ja röökis, jooksis lausa õue, et ka kõik teised näeksid, kui ülekohtuselt ema temaga käitunud on. Võttis ilusa pussnoa tema käest ära!!! Väidab, et see on terav. Las olla terav, see on ju äge!!!

Samamoodi käitusid need inimesed, kes oma vinget eesti jonni demonstreerides kodumaa suurel juubelil Lätti alkoholi ostma läksid.

Kasvage ükskord suureks, inimesed!

Järelmärkus. Terav nuga võib lapse käes olla küll, kui laps oskab seda kasutada või kui ta kasutab seda järelevalve all. Alkohol ei peaks kunagi lastele kättesaadav olema. Aga on!!!”