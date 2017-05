Aas või Kõlvart? Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat selgub järgmisel nädalal

Tuleval nädalal selgub, kas Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadiks saab tegevlinnapea Taavi Aas või abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Juba veebruaris kirjutas Eesti Päevaleht, et Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat on abilinnapea Mihhail Kõlvart või tegevlinnapea Taavi Aas.

Väidetavalt saab Tallinna linnapea kandidaadiks Mustamäe esinumbrina kandideeriv Aas. Samuti linnapeaks saada sooviv Lasnamäe esinumber Kõlvart seda täna Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsi järel Delfile ei kinnitanud ja märkis, et sellest on veel vara rääkida, kuna otsus erakonna ametliku linnapeakandidaadi osas avalikustatakse tuleval nädalal.

Kõlvart ei öelnud otsesõnu, kas ta soovib Keskerakonna linnapea kandidaadiks saada või on need mõtted maha matnud. „Ma arvan, et me suudame teha otsuse, mis oleks erakonnale sobiv ja mis omaks positiivset mõju ka valimistulemustele.”

Kuigi Kõlvart on seni olnud kordades suurem häältemagnet ning teeb väga tõenäoliselt ka sügisestel kohalikel valimistel tegevlinnapeast tugevama tulemuse, ei soovinud ta seda kuidagi esile tõsta. „Valimistulemused sõltuvad eelkõige meeskonnatööst ja ma olen kindel, et nii Taavi Aas kui ka mina oleme valmis tegema meeskonnatööd. Mulle tundub, et me oleme seda ka varem näidanud,” lausus Kõlvart.

Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadi otsustab järgmisel nädalal erakonna juhtkond koos Tallinna nõukoguga.

Eesti Päevaleht kirjutas veebruaris, et Kõlvarti puhul oleksid Lasnamäelt tagatud venekeelsete valijate hääled, mis on alati olnud Keskerakonna Tallinna valimistulemuse vundament. Kõlvart on aga kergemini rünnatav just rahvus- ja keeleküsimusega, millest saab Tallinnas kindlasti Reformierakonna põhirelv.

Aasa kasuks otsustades valitaks riskantsem tee — püüda varasemast rohkem eestikeelsete valijate hääli. Samal ajal näitavad uuringud, et pärast valitsusvahetust on Keskerakonna toetus eestikeelsete valijate hulgas suurenema hakanud. Korraliku kampaaniaga polevat probleemi ka senise „200 hääle mehe” Aasa tulemust tuntavalt parandada.

Ainsana on linnapeakandidaat selgunud EKRE-l

Oma Tallinna linnapea kandidaadi on ainsana kinnitanud EKRE, kust pürgib Tallinna meeriks Martin Helme.

Sotside puhul on tõenäoline pretendent Rainer Vakra, kes näeb linnapea kandidaadi koha saamiseks palju vaeva ning püüab igal võimalusel tähelepanu — tema prügikoristusaktsioonid on korduvalt ka meediasse jõudnud.

Reformierakondlastest on valimisolekust kandideerida rääkinud Kristen Michal, kes ütles märtsi lõpus Delfile, et lõplikud valimisnimekirjad kinnitatakse augustis, kuid ringkondade eestvedajad arutatakse läbi kevadel. Ta lisas, et valimisteni aega veel on ja kui asjad täpselt paigas, siis jagatakse seda ka avalikkusega.

Kõige segasem olukord valitseb IRL-is, millel pole selget favoriiti. IRL-i naiskogu IREN on teinud siiski ettepaneku nimetada Tallinna linnapeakandidaadiks Viktoria Ladõnskaja.