Aas: Kõlvartit mainiti oktoobris meedias 640 korda. Stolitsas üheksa. Mis on siis normaalne meediakajastus ja kust algab valimisreklaam?

Täna lõunal teatasid Tallinna linnapea Taavi Aas (KE) ja Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) liige Tõnis Mölder (KE), et ERJK juht Ardo Ojasalu peab astuma tagasi.

Põhjuseks toodi välja Ojasalu kõnepruuk, mis keskerakondlaste hinnangul väljandeb selgelt komisjoni juhi Keskerakonna vastast kallutatust.

Nimelt teatas Ojasalu eile õhtul BNS-ile linnameedia artiklite suhtes ees seisvale analüüsile viidates, et tegemist on sisuliselt endise Kesklinna vanema Alar Nääme laadse kriminaalse juhtumiga. "Nüüd tehakse ära õiguslik analüüs koos finantsanalüüsiga ja siis saab selgeks, kas Taavi Aas pannakse kohe trellide taha või saab ta veel mõnda aega ringi käia," kõlasid komisjoni juhi Ojasalu sõnad, vahendab Raepress.

Taavi Aas selgitas Delfile, et trellide taha panekuga ähvardamine pole Ojasalu üksik hetkeline libastumine ega ebaõnnestunud nali. "Ardo Ojasalu ja Kaarel Tarand, kes antud komisjoni juhivad, on väga selgete sümpaatiate ja veelgi selgemate antipaatiatega inimesed ja nende poliitilised eelistused on kõigile hästi teada," ütles Aas.

"Kaarel Tarandi hiljutistest eelistustest andis teada arvamuslugu Postimehes „Räägib ja näitab Kolõvan“, kus lugupeetud komisjoniliige ütleb, et ma olen „pajuvenelane ja venestaja.“ Kui mind lubatakse trellide taha panna veel enne uurimise algust, siis ülejäänud hinnangud on liigsed," vastas Aas küsimusele, kas tal on ka sisulisi etteheiteid ERJK tööle.

Aasa sõnul jäi ERJK-le ette viis kuud enne valimisi Stolitsas ilmunud uudis, kus oli ka juttu sellest, et mees linnapeaks on kandideerimas.

"Minu teada oli tollal Patkuli platvormil suur osa Eesti meediast kohal ja ma olen neile selle eest tänulik. Kusjuures Stolitsa isegi ei intervjueerinud mind selle konkreetse uudise puhul, vaid kasutas kogu pressile saadetud materjali, mida tarvitasid teisel väljaanded sarnaselt," selgitas Aas Delfile.

Kui seda tõlgendada valimisreklaamina, pole Aasa sõnul enam võimalik aru saada, mis on normaalne meediakajastus ja kust algab valimisreklaam. "Mulle teadaolevalt on aktiivse valimisagitatsiooni periood 40 päeva enne valimisi. Ja selle jooksul mulle teadaolevalt jälgiti tasakaalustatust keskmisest rangemalt," kinnitas Aas.

Mäletatavasti ilmus Stolitsas enne valimisi ka hulgaliselt lugusid Mihhail Kõlvartist ja sellest, kuidas ta muretseb Tallinnas elavate punaveteranide pärast. Aasa hinnangul pole siin midagi ebatavalist, sest oktoobris mainiti Kõlvartit Eesti meedias 640 korral.

"Kui soovite võrrelda seda (Stolitsas - toim.) mainitud üheksa korraga, siis palun. Mihhail Kõlvart aitas raha koguda Leningradi blokaadi läbielanutele, kes on keskmiselt 94 aastat vanad. See oli dramaatiline ajaloosündmus, mille ohvrite ja läbielanute hulgas oli ka palju Eesti inimesi ja nende jaoks raha korjamine humaanne tegu," selgitas Aas Delfile.