Aarne Rannamäe isa pärandas Lastefondile üle 9000 euro

TÜK Lastefond soetas TÜ Kliinikumi lastekliinikule kolm uut protseduuritooli, mida rahastati aprillis fondile laekunud pärandannetusest. Selgub, et annetuse taga on Aarne Rannamäe isa Ülo Rannamäe.

Üldpediaatria ja neuroloogiaosakonda tellitud toolid on planeeritud päevastatsionaari patsientidele, kes viibivad haiglas küll üle nelja tunni mõnel uuringul või ravi saamas, kuid ei vaja alati voodikohta.

Funktsionaalne protseduuritool on üsna kallis ning ühe seesuguse tooli hind on 1858 eurot. Kahjuks kliinikumi eelarve nende soetamist ei võimaldanud, mistõttu aitas need lastekliinikule muretseda Lastefond, tasudes 100 protsendi ulatuses kolme tooli maksumuse ehk panustades nende soetamisse 5573 eurot.

Vahendid selleks saadi aprillis Lastefondile laekunud Ülo Rannamäe 9087 euro suurusest pärandannetusest, mis tehti fondile spetsiaalselt TÜ Kliinikumi lastekliiniku toetamiseks.

"Kuigi Eestis on pärandannetused üsna harukordsed, on Põhjamaades, eeskätt Soomes, need väga levinud," selgitas Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. "Lastefondile on see samuti alles esmakordne eestisisene pärandannetus, varasemalt on meile laekunud pärandusi väliseestlastelt," lisas ta.

Ülo Rannamäe suri mullu oktoobris 92-aastaselt. Oma eluajal pälvis ta presidendilt näiteks kotkaristi V klassi teenetemärgi. Tema poeg Aarne Rannamäe suri kuu varem septembris ootamatu terviserikke tagajärjel.