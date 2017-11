Aadu Must Tartu linnapea suurest palgatõusust: arvutasime selle oma südametunnistuse järgi

Olenemata opositsiooni vastuseisust määrati eile Tartu linnavolikogus linnapea Urmas Klaasile 1200-eurone palgatõsu. Klaasi ametipalgaks on nüüdsest 4500 eurot kuus. Opositsiooni kuuluv IRLi liige Peeter Laurson möönis, et vastasleer oli igasuguse palgatõusu vastu.

Tartu linnavolikogu esimehe Aadu Musta sõnul tehti enne Tartu linnapea Urmas Klaasile 1200-eurose palgatõsu määramist ära põhjalik analüüs, kus võrreldi omavalitsuste juhtide palkasid. "Tegime võrdleva analüüsi," nentis Must Delfile. "Vaatasime ka Tartu abilinnapeade palkasid, mis olid näiteks 2007. aastal kõrgemad kui praegu," lausub Must ja täpsustab, et 2008. aasta majanduskriis külmutas ametnike palgad.

Aga kuidas lõpuks Urmas Klaasi palgatõus määrati? "Me arvutasime oma südametunnistuse järgi Eesti palgamaastikul selle õige koha välja ja seejärel võtsime saadud summast viisteist protsenti maha," sõnas Tartu linnavolikogu esimees. Must tõdeb, et tegu võib olla subjektiivse otsusega. "Alati, kui on juttu palkadest, leidub ka neid, kes on pahased," sõnab Must.

Volikogu määras linnapea ametipalgaks 4500 eurot kuus. Lisaks määras volikogu linnapeale ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise hüvituse suuruseks 400 eurot kuus. Varasemalt oli Klaasi kuupalk 3300 eurot kuus.

Koalitsioonis Reformierakond ja Keskerakond. IRL-i kuuluv Peeter Laurson kinnitas, et opositsioon oli palgatõusule vastu.