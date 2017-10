Aadresside muutmise käigus jäid saarlased ja Saue valla elanikud ajutiselt sõidusoodustusest ilma

Saaremaa ja Saue valla elanikud jäid laupäeval ilma kohaliku elaniku soodustusest parvlaevadel ja Elroni rongidel. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) loodab juba täna probleemi lahendada.

SMITi pressiesindaja Evelin Trink ütles, et viga tekkis siis, kui haldusreformi järel tuli rahvastikuregistris inimeste aadressid ära muuta.

Süsteem peab töötama nii, et sõidusoodustuse õigust omav inimene küsib piletimüügisüsteemis omale elaniku soodustust, piletimüügisüsteem küsib rahvastikuregistrist, kas see inimene elab selles kohas, kus soodustust saab ning kui vastus on jaatav, saab inimene soodustuse. Probleem on Trinki sõnul selles, et praegu ei saa piletimüügisüsteem rahvastikuregistrist õiget vastust.

Trink ütles, et SMITi inimesed töötasid eile hilise õhtuni lahenduse kallal, nüüd seda kontrollitakse ja täna juba mõne tunni pärast saavad nad loodetavasti süsteemi korda.