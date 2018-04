Aabi järglaseks ministrikohal võib olla Veikko Luhalaid

Seoses Jaak Aabi tagasiastumisega teeb Keskerakond tõenäoliselt ettepaneku regionaalministri ametisse asuda Narva-Jõesuu volikogu esimehele Veikko Luhalaidile, vahendas ERR-i uudisteportaal.

"Minul selles mõttes ambitsioone pole ja minult vastavat initsiatiivi ei tulnud. Kui ettepanek tehakse, mõtlen tõsiselt ja pean aru kolleegidega. Seni ma ei saa sellele vastata, kuna pole vastavat ettepanekut saanud," ütles Luhalaid ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

Delfile ütles Luhalaid, et temale pole sellist ettepanekut tehtud. Kui see ettepanek tuleks, peaks ta selle üle tõsiselt järele mõtlema.

"Ma ei tea, mis on ministri palk, milline on tööjaotus, millised on pooleliolevad ülesanded, kas need on jõukohased või mitte. See vajab analüüsi, kas see on mulle võimetekohane töö ja kas see on hästi tasustatud," ütles Luhalaid. Ta ei välistanud, et tal oleks mõistlikum jätkata praegust tööd kohalikus omavalitsuses.