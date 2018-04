Aab: ütlesin patrullpolitseinikele, et töötan riigihalduse ministrina, aga väärteootsusesse kirjutati ametiks „riigikogu ametnik”

Aabi jutt on vastuolus Anvelti jutuga. Siseministeeriumi teatel ei tundnud patrull Aabi ära ning temas tundis ministri ära alles süüteo menetleja, kelle kaudu liikus info politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaherile, kes teavitas sellest Anvelti, kes andis info edasi Ratasele. Ratas ütles, et tema kuulis asjast esmakordselt Anveltilt sel laupäeval.

See tähendab, et kõigepealt oli info minister Aabi joobes sõitmisest kuu aega kusagil Lõuna prefektuuri arvutites ning seejärel, peale väärteootsuse tegemist, oli sama info veel umbes nädala kusagil kinni. Alles seejärel hakkas info liikuma ja jõudis otsapidi üles peaministrini.

Aab ütles, et otsustas Ratase informeerimisega oodata, et ära oodata riigi eelarvestrateegia läbirääkimised. Need pingelised läbirääkimised lõppesid reede õhtul ja Aab ütles, et ta ei soovinud nendega riskida. Info liikus Anvelti kaudu Ratasele laupäeval, 14. aprillil. Aab ütles, et tema plaan oli sellest teada anda sel esmaspäeval, 16. aprillil.