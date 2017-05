Aab: Keskerakonna majamüügi uudist võib oodata juba lähipäevil

Keskerakonna peasekretär Jaak Aabi sõnul käivad Keskerakonnal läbirääkimised oma Toompea maja müügi osas ning uudis sõlmitud tehingu kohta võib tulla juba läbipäevil.

Enne allkirjade andmist ta ostuhuvilise kohta liigset infot anda ei soovinud. Aab kinnitas, et tegemist on Eestis registreeritud juriidilise isikuga.

Keskerakonna kinnistu kaasomanikuks on Tallinna linn. On olnud juttu, et Keskerakond soovib müüa kinnistut koos Tallinna linnaga, et saada paremat hinda. Aab ütles, et see võimalus on ka praegu olemas, aga võimalik on ka üksnes Keskerakonnale kuuluva osa müük. Ta nentis, et Keskerakonnal on müügiga kiire, aga Tallinna linnaga koos kinnistu müümine võib aega võtta.

Aab ütles, et Keskerakonna sooviks on peale maja müüki sealt tänapäevasele kontoripinnale ära kolida. Praegune Toompea kontor on osa suuremast kinnistust, see pole kuigi funktsionaalne ja ligipääs sinna on kehv.

Keskerakonnal on mitmeid võlgasid, aga kõigi kohta on maksegraafik tehtud ja Aabi sõnul piisab Keskerakonna sissetulekutest, et need maksed ära teha.

Majamüügi raha on vaja selleks, et tasuda võimalikud lisakulud, mis võivad tulla erakondade rahastamise järelvalve komisjoni nõuetest ja käimasolevast rahavaidlusest Keskerakonna kunagise kampaaniameister Paavo Pettai firmaga. Antud küsimuses toimub arbitraažikohtu istung 28. mail ja otsus tuleb kuu aja jooksul.

Samuti tulevad sügisel kohalikud valimised ja ka nende kulusid pole jooksvast rahavoost võimalik katta.