950 klassitäit õpilasi ootab inimesi oma tööd tutvustama

“Täna on karjäärikuul olemas 200 külalisõpetajat, nii et sajad õpetajad ootavad veel kiiresti külalisõpetajaid tundidesse,” ütles MTÜ Tagasi Kooli juht Teibi Torm.

Enim oodatakse inimesi, kes kasutavad töös eesti keele, matemaatika ja geograafia tundides õpitut, ent tunde saab broneerida kõikides ainetes.

22% kaheksanda ja 25% 11. klasside õpilastest ei tea, mida pärast kooli lõppu teha tahavad, selgus üldhariduskoolide rahuloluoluküsitlusest.

See viitab muuhulgas, et tihti puudub õpilastel ettekujutus, mida mingi eriala endast kujutab. Karjäärikuu külalistundides on kõigil võimalus tutvustada oma töö erinevaid ülesandeid ja aidata nii õpilastel hiljem valikuid teha.

“Oleme tundidesse registreerumise protsessi võimalikult lihtsaks ja mugavaks teinud. Esmakordselt pakuvad õpetajad välja konkreetsed ajad ja teemad, millest külalisõpetajatel on lihtne kinni haarata,” avaldas Torm.

950st välja pakutud ajast on hinnanguliselt vaid 10% karjääriõpetuse tunnid.

“Mul on hea meel, et nii palju erinevaid aineõpetajaid karjäärikuust osa võtab. See näitab, et nii füüsika kui eesti keele õpetajale läheb samaväärselt korda, et õpilased oleksid kursis aine rakendusvõimalustega tulevikus,” sõnas ta.

Külalistunni andmiseks pakub Tagasi Kooli välja lihtsa ja uudse viisi - teha kümnest asjast, mis iseloomustavad külalisõpetaja ametit, lameda pinna pilt.

“Seda näeb palju sotsiaalmeedias, eriti just Instagramis, kus ka õpilased tegutsevad. Miks mitte seda hariduses kasutada,” sõnas Torm.

Foto võiks kuvada külalistunni ajal seinale, ent samal ajal need kümme asja võimalusel tundi kaasa võtta.

“Seda viimast on eriti soovitanud meetodiga tutvunud õpetajad. Asjade vaatlemine ja katsumine tekitab õpilastes väga suurt huvi,” ütles Torm.