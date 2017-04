9. mai magusamad kogunemiskohad on juba varakult kinni pandud

Elmo Ant ütleb, et pani Rahvusraamatukogu esise 9. maiks hommikust hilisõhtuni kinni kodanikualgatuse korras.

Valdavalt muukeelsed aktivistid tähistavad Tallinnas 9. mail Punaarmee võitu Hitleri Saksamaa üle.

Kõige magusama tüki Tallinna südamest – rahvusraamatukogu esine – Kaarli pst – Vabaduse väljak – Komandandi tee – Hirvepargi vaheline ala – on endale politseis broneerinud kireva minevikuga Elmo Ant, kes on varem kandnud nime Valdo Paddar. End rahvuslaseks ja restitutsionalistiks nimetav Ant ütleb, et pani selle kandi 9. maiks hommikust hilisõhtuni kinni kodanikualgatuse korras.

Rahvusraamatukogu ees oleks tema kava kohaselt vaba kogunemise ala, midagi Hyde Parki taolist.

