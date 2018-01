500 eurot maksuvaba miinimumi kõigile läheks maksma 150 miljonit eurot

Kui riigil oleks soov anda kõigile inimestele 500 eurot maksuvaba tulu, läheks see maksma 150 miljonit eurot aastas.

Rahandusministeerium kommenteeris, et kevadise majandusprognoosi koostamise käigus hinnatakse see arv uuesti üle.

Uuest aastast kehtima hakanud uue tulumaksusüsteemi kohaselt on 500 eurot tulumaksuvaba kõigile, kes teenivad kuni 1200 eurot. Seejärel hakkab maksuvabastus vaikselt nulli poole tiksuma ja 2100 eurot kuus teeniv inimene maksuvabastust enam ei saa.

Uue süsteemi üle on palju tüli paljuski seetõttu, et selle tõttu kaotajad teevad kõva lärmi, võitjad enamasti mitte, kuigi võitjaid on kaotajatest oluliselt rohkem.

Opositsioonierakonnad on olnud Jüri Ratase maksureformi suhtes kriitilised. Reformierakondlane Jürgen Ligi leidis detsembris, et 500 eurot võiks olla maksuvaba kõigile.

Vabaerakond on juba mõnda aega pakkunud, et 500 eurot võiks olla maksuvaba, aga tõsta tuleks ka üldist tulumaksumäära, mis tõstaks raha kõrgepalgaliste taskust madalapalgaliste taskusse.

Loe veel

Praegust maksusüsteemi ei pea ideaalseks ka Keskerakond ja sotsid. Nemad oleksid eelistanud seda, et maksuvaba oleks kõigile 500 eurot, aga kõrgema sissetuleku juures rakenduks kõrgem maksumäär ehk sisse tuleks viia astmeline tulumaks. Sel juhul oleks kõige madalam maksumäär null, mis rakenduks tulule alla 500 euro.