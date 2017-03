47 väikelast said Tallinnas pidulikult nimetunnistused

Neljapäeval, 16. märtsil, anti raekojas üle nimetunnistused 47le lapsele, kellest enamus on sündinud jaanuaris ja veebruaris 2017.

Nimetunnistuste saajaist olid 26 tüdrukud ja 21 poisid, oli neli paar kaksikuid, ühes peres sündis viies-, ühes peres neljas- ja kuues peres kolmas laps.

Tallinna linna poolt andis nimetunnistused üle abilinnapea Merike Martinson, kes rõhutas, et tal on alati väga hea meel sel üritusel osaleda ja lisas, et Tallinna tulevik tundub olevat helge. Tallinna linn kinkis peredele Helina Tilga joonistusega piimakruusi koos pudrukausiga.

Populaarsemad tüdrukute nimed jaanuaris ja veebruaris olid Sofia, Arina, Hanna ja Maria, populaarsemad poiste nimed aga Kristjan, Markus, Oliver ja Albert.

Jaanuaris ja veebruaris sündis Tallinnas kokku 775 last.