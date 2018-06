4500 noort asuvad esmaspäevast malevates tööle, esmakordselt avatakse ka sotsiaalmeedia teemalised rühmad

Esmaspäeval, 25. juunil kell 13.00 avatakse Raekoja platsil Eesti õpilasmaleva 2018. aasta malevasuvi.

Sel suvel saab üle Eesti õpilasmaleva kaudu töökogemuse umbes 4500 koolinoort. Tallinnas malevakorraldust koordineeriv Sihtasutus Õpilasmalev organiseerib ligi 1000 malevakohta, millest umbes pooled on Tallinna linnas ja teine osa teistes omavalitsustes. Teist aastast järjest osaleb Sihtasutus Õpilasmalev projektis “Noorte Töösuvi”, mille raames tekivad malevarühmad paikadesse Eestimaal, kus pole malevat varem tehtud. Nii avatakse uued rühmad Kuusalu, Märjamaa ja Lääne-Nigula vallas ning Haapsalu linnas.

Viimastel aastatel on kujunenud tavaks, et klassikalisele malevaformaadile lisatakse mingi tegevus või teema. Lisaks riigikaitsele on sel aastal tulemas sotsiaalmeedia teemalised malevarühmad.