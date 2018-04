4-aastane pisipoiss ja tema vanaema vajusid läbi jää, nende elu päästis juhuslik mööduja

Luunja aleviku sadamas sattusid läbi jää vajunud väikepoiss ja teda päästma läinud vanaema uppumisohtu

Tartumaal Luunja aleviku Emajõe äärses sadamas kukkus 4-aastane poiss läbi jää. Teda päästma läinud ja vette hüpanud vanaema sattus samuti uppumisohtu. Mõlemad päästeti tänu juhtunut pealt näinud ja appi tõtanud naisele.

Täna kella 12.10 ajal teatati, et Tartumaal Luunja alevikus kukkus 4-aastane laps läbi jää. Selgus, et koos vanaemaga jõe äärde suundunud väike poiss oli eest ära kiirustanud, purdelt otse jõejääle astunud ja sellest läbi vajunud. Vanaema hüppas poisile järgi ning hoidis teda vee peal, kuid välja tõsta ei suutnud. Laps ja naine päästeti tänu juhtumit pealt näinud naisterahvale, kes appi läks ja nad purdele tõmbas. Kohale saabunud kiirabi võttis mõlemad oma hoole alla ning viis haiglasse.

See on järjekordne näide, et jää on juba äärmiselt nõrk ning veekogude läheduses tuleb jääga seotud ohtudele teravdatult tähelepanu pöörata. Eriti kui kaasas on väikesed lapsed.

Lõuna päästekeskus ootab infot hädasolijad jõest välja aidanud naise kohta, kes päästis sellega kahe inimese elud.