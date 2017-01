37 619 euro eest kunsti: LOE, millised teosed hakkavad kaunistama ERRi uut maja

Kuueliikmeline žürii valis välja kunstiteosed, mis hakkavad kaunistama ERRi äsja renoveeritud hoonet aadressil F. R. Kreutzwaldi 14.

Konkursile laekus 105 tööd ning žürii esimehe Margus Saare sõnul oli esitatud tööde tase kõrge. "Mul on siiralt hea meel, et konkurss pälvis osalejate nii suurt huvi. Esitatud kavandite tagant aimdus kohati tõeliselt nimekaid kunstnikke - nii nooremast kui ka vanemast põlvkonnast. Oli traditsioonilist maali, oli vitraaži, mosaiiki, graafikat, assamblaaži, fototehnikat, skulptuuri. Oli nii abstraktseid teoseid kui ka väga realistlikku portreekunsti," ütles Saar.

Žürii valikul osutusid võidutöödeks:

Klaasmosaiik "Trepp" - autor Maret Sarapu, esitaja OÜ Rabarber, mille puhul žürii leidis, et kavandi ideeline ja vormiline lahendus on omanäoline ja tunnustas kontseptuaalse idee selgust. Kavandi kunstiline tase on kõrge, see on teostatud professionaalselt. Kavandi esitaja oli läbi mõelnud teostuse võimalikkuse ja otstarbekuse ning teose mõistliku konstruktsiooni ja materjali valiku.

Maal pealkirjaga "Info" - autor Marko Mäetamm, esitaja Temnikova & Kasela OÜ. Žürii leidis, et kavandi ideeline lahendus on omanäoline, kunstiline tase on kõrge ja teostatud professionaalselt. Kavand kajastab kunstiliselt ja humoorikalt tellija tegevust uudistemajas.

Seinale riputatav installatsioon "Siin Tallinn 1" - autor Laurentsius ehk Lauri Sillak, kavandi esitaja Vaal Art OÜ. Žürii hinnangul sobib kavand hoone ajaloolise väärtuse ja arhitektuurilise stiiliga ning lahendus on omanäoline ning kavand on teostatud professionaalselt ja kunstiliselt kõrge tasemega.

Maalikavand märgusõnaga "Tondo" hoone trepiseina kandilistes orvades - autor ja kavandi esitaja Jüri Kask ning maalikavand "Neljas ring" ümarates orvades - autor Tarrvi Laamann, esitaja Laamann OÜ. Žürii hindas tööde ideelist ja vormilist kvaliteeti, nende sobivust hoone ajaloolise väärtuse, arhitektuurse stiili ja kasutamise otstarbega. Kavandid sobivad ette nähtud asukohta, need on teostatud professionaalselt. Läbi on mõeldud ka praktilised küljed.

Žürii eeldab, et viie autori valminud teosed sobivad teineteise koosmõjus ka omavahel. "Võidutööd on ka omamoodi läbilõige Eesti nüüdiskunstist, kinnitades eesti kunstnike kõrget loomingulist ja teostuslikku taset. Olen üsna veendunud, et võiduteosed põhjustavad meie ajaloolise raadio- ja uudistemaja uhkes interjööris positiivset üllatust meie külalistes ning küllap inspireerivad ka meie maja töötajaid," lisas Margus Saar.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 619 eurot, lähtudes hoone rekonstrueerimishanke maksumusest, ja see oli jagatud neljaks osaks vastavalt teoste paiknemisele majas. Kunstikonkursi võitnud kavandite järgi valminud tööd peaksid uudistemajja jõudma juba sel kevadel.

Konkursi žüriisse kuulusid Margus Saar (ERR, žürii esimees), Jaan Elken (Eesti Kunstnike Liit), Marko Kekishev (Eesti Kunstnike Liit), Valner Valme (ERR), Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing) ja Jane Teresk (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, hoone rekonstrueerimise arhitekt).