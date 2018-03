24. veebruari Läti-reisi korraldajad annetasid vähiravifondile "Kingitud elu"

Vabariigi aastapäeval mitu tuhat inimest demonstratiivselt Lätti viinud isikud annetasid vähiravafondile "Kingitud elu" 800 eurot. Raha tuli ürituse rinnamärkide müügist.

Delfi avaldab "24.02 kõik koos Lätti" korraldustiimi selgitused täismahus:

"Üritus sai loodud eraisiku poolt protestiks valitsuse halbade maksupoliitiliste otsuste vastu, mille tõttu meie riik kaotas raha ja millega kaasnesid eksistentsiaalsed kõrvalmõjud.

Peakorraldaja esmane kavatsus oli saada kokku sada inimest või siis äärmisel juhul sada autot. Aga, et üritus nii suurt vastukaja ja poolehoidu leidis, ei suutnud mees elu sees uskuda. Peakorraldaja hea algatus viidi täide sõpruskonna kodanikuaktivistide poolt, kes osutusid ka headeks organisaatoriteks. Kõike seda tehti, pidades silmas oma kodumaa paremat tulevikku.

Kuna üritus oli kodanikualgatuse korras loodud ja me ei soovinud mitte ühegi poliitilise organisatsiooniga koostööd teha, ehk siis oli soov jätta asi apoliitiseks, siis otse loomulikult puudus meil igasugune rahastus.

Otseselt sponsoreid me ka ei otsinud. Tänu osavõtjate rohkusele tuli asi organiseerida nii, et kõik oleks korrektne ja jookseks sujuvalt, selleks oli vaja teha ka kulutusi. Kuna korraldajad on tavalised Eesti inimesed, kellel ei ole rahakott puuga seljas, siis tekkis mõte rahvalt abi paluda. Niisama toetust ei tahtnud küsida, midagi oli vaja ka mälestuseks vastu pakkuda.

Loe veel

Seega mõtlesime välja märgid, mida sai endale soetada mälestuseks. Poole märkide müügitulust tuli meile kulude katteks. Samas leidus ka väga palju eraisikuid, kes annetasid niisama öeldes, et me ajame rahva nn. "ülesäratamisega" õiget asja. Ja sealt tuli ka otsus, et kui me saame oma kulud kaetud, siis ülejäänud summa annetame heategevusse.

Miks vähiravifondi? Sest korraldajatel endil on väga lähedane kokkupuude vähiga võitlemisel.

Soovime veelkord tänada rahvast meeldejääva päeva eest ja loodame, et antud üritus andis juurde hoogu oma riigi käekäigu eest kaasa mõtlema!"