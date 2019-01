20 aastat tormituult trotsinud kapten tugeva tuulega merel sõita ei karda

Kaptenina on oluline olla tormi ajal kaptenisillal kohal, sest see annab kindlustunnet nii tüürimeestele kui on ka mu enda jaoks vajalik. Kui tormise ilmaga mingid navigatsioonilised olukorrad muutuvad, siis olen vahetus läheduses ja saan kohe reageerida. Kaptenil on kohustus olla kohal, hinnata olukorda ja vajadusel võtta vastu otsuseid.

Teie olete see mees, kes võtab vastu otsuse, et kuskil ei peatuta või sadamast ei väljuta nagu näiteks täna öösel Ahvenamaal Mariehamni sadamas ei peatutud?

Jah, Tallinkis on väga selgelt paigas põhimõtted, millega laeva opereeritakse. Kui omanik on paika pannud sõidugraafikud, siis lähtuvalt sellest langetab kapten otsuseid. Kui ilm ja tuul segavad, siis meil on õigus lükata väljumisaega edasi või võtta vastu otsuseid, et siseneda või jätta sisenemata mõnda sadamasse. Sellest teavitame piisava ajavaruga nii reisijaid, meeskonda kui sadamaid.

Olete ka varem tormisel Läänemerel pidanud sõitma?

Eks meil on töögraafik selline, et saab pisut sättida ka, aga on ette tulnud küll. Vahel on ka tormid, millest mandril ei räägita, aga mis merel tekitavad paksu pahandust ja on hoopis teistmoodi tunnetatavad.

On teil endal ka tormiga hakanud kõhe ja seest keerama?

Seest hakkas keerama siis, kui olin veel noor kursant ja õppelaevaga Põhjamerel käisime. Merehaigusega on üldsegi kaks varianti: kas põed selle läbi ja enam tulevikus see sind ei tülita või kui hakkabki halb, siis peab lihtsalt enda jaoks läbi mõtlema, kas meri on see koht, kus olla.

Milline on prognoos tänaseks?

Kõik Läänemerele sõitma tehtud laevad on võimelised trotsima tuult ja tormi. Kõigil on vastav klassifikatsioon ja kui need on tehniliselt korras, siis ei ole torm midagi ebatavalist. See, et kõik päevad ei alga või lõppe päikesetõusu või -loojanguga ja pole vaiksed ega ilusad on kahjuks paratamatu, millega tuleb meretranspordi juures arvestada.

Tänasest rääkides, siis tsüklon liigub intensiivselt üle Eesti ida poole ehk see kõige suurem ja tugevam tuulepuhang oli täna öösel, kui me Mariehamni juurest mööda sõitsime. Õhtuks on tuul juba vaibunud ja kokkuvõttes ega siis ükski tsüklon jää valitsema rohkemaks kui üheks päevaks.