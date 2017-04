14-aastase Darja arvatav tapja end kohtus süüdi ei tunnistanud

Täna algas kohtuistung 2014. aastal tapetud 14-aastase Darja tapmises süüdistava 19-aastase Toomas Semykini üle.

Semykin ennast esimesel istungil tapmises süüdi ei tunnistanud. Temaga koos on kohtu all 20-aastane Aleksei Botštarjov, kes tunnistas end süüdi kuriteost mitteteatamises. Seega on praegu olukord, kus peamine kahtlusalune väidab, et ei ole kirjeldatud kuritegu toime pannud, ent teine kahtlusalune ütleb, et teadis sama teo toimepanemisest.

Istung on kinnine. Kohtu pressiesindaja sõnul kuulati täna kannatanu (perekonna) ütluseid ja vaadati kirjalikke tõendeid. Süüdistuse kohaselt tappis Semykin Darja 2015. aasta 4. detsembril Narva Pähklimäe terviseradadel. Neiu surnukeha leiti 9. detsembril. Surma põhjuseks oli lämbumine.

Teadaolevalt on Semykinil Vene kodakondsus, Botštarjov on kodakondsuseta.

Päevaleht on varem kirjutanud, et mõlemal on vaid põhikooliharidus ning mõlemad said juba enne tapmist politseile ja kohtutele tuttavaks. 2016. aasta jaanuaris ehk rohkem kui kuu pärast Darja tapmist mõistis kohus Semykini süüdi nii grupiviisilise röövimise kui ka kehalise väärkohtlemise eest ja talle määrati karistuseks kaks aastat tingimisi vangistust. Sama aasta veebruaris karistas kohus teda uuesti tingimisi vangistusega ühe grupiviisilise röövimise eest. Semykin saadeti reaalselt vanglasse alles siis, kui vahetult pärast teist kohtuotsust endale seatud nõudeid ignoreeris ja soome sõitis.

Ka Botštarjov on varem korduvalt karistatud.