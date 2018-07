12 Vene armeeluure töötajat said süüdistuse räiges sekkumises USA presidendivalimistesse

13. ja reede polnud Donald Trumpile kuigi õnnelik päev.

Samal ajal kui president istus kuninganna Elizabeth IIga Windsori palees teed jooma, läks Washingtonis mikrofonide ette asejustiitsminister Rod Rosenstein.

Ta teatas, et Columbia ringkonna suur vandekohus süüdistab 12 Venemaa armeeluure ohvitseri ja teenistujat räiges sekkumises Ühendriikide presidendivalimistesse.

Rod Rosensteini koostatud 29-leheküljelises kokkuvõttes märgitakse, et eriprokurör Robert Muelleri meeskonnal läks korda välja selgitada, et need inimesed murdsid lahti Demokraatliku Partei meiliserverid, avalikustasid sealt leitud kirjad ja pääsesid ligi ka valimisnimekirjadele.

Enamik 12 süüdistatust töötab Moskvas Vene armeeluure krüptograafikeskuses (väeosa 26165) Komsomoli prospektil, kaks aga Himkis Kirovi tänaval väeosas 74455.

