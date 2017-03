105 meetrit Müürivahe tänavast saab uue kuue

Tallinna vanalinnas Müürivahe tänaval alustatakse 20. märtsil veevarustuse ja sademevee kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Lisaks veevarustuse ja sademeveekanalisatsiooni trasside rajamisele Müürivahe tänaval, kujundatakse ümber ka tänavaruum ning viiakse sõidu- ja kõnniteed, nagu mujalgi vanalinnas, ühte tasapinda, teatas Raepress.

Müürivahe tänav korrastatakse 105 meetri ulatuses, lõigus Viru tänav kuni Katariina käik. Tööde lepinguline tähtaeg on 30. mai. Peatöövõtja on Tallinna Teede AS ning tööde lepinguline maksumus on 117 360 eurot.

Seoses ehitustöödega on Müürivahe tänav lõigus Viru tänav kuni Katariina käik alates 20. märtsist tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele ning operatiivsõidukitele tagatakse ligipääs.