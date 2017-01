100 SEKUNDIT: Valgamaal süttis põlema kuue korteriga mõisa abihoone; Trump alustab Obama korralduste tühistamist esimesel päeval

Mida tõi Eesti ja maailma uudistesse reede, 20. jaanuar? Vaata Delfi TV kokkuvõtet!

Tsahkna kritiseerib praegust pensionisüsteemi: enamus tuleviku pensionäre hakkavad vallamajadest toimetulekutoetust saama

Margus Tsahkna Foto: Madis Veltman

Kaitseminister Margus Tsahkna, kes eelmisel aastal sotsiaalkaitseministrina tegi ettepaneku muuta pensionisüsteem praegusest võrdsemaks, vastas täna Facebookis Jürgen Ligi kriitikale.

Itaalias laviini alla jäänud hotellist on elusana leitud kaheksa inimest

Itaalia Abruzzo regioonis lumelaviini alla jäänud Rigopiano hotellist on leitud kaheksa inimest elusana, kuid kõiki pole veel suudetud välja tuua, teatasid päästjad.

Koodnimi Redsox: USA luure heitis 85 agenti NSV Liitu, aga nad kõik jäid vahele

Douglas C-47 Skytrain lennukeid kasutati langevarjurite kohale toimetamisel. Wikimedia commons

Eestis teame me üht sellist operatsiooni, kui ööl vastu 6. maid 1954 heideti Pärnumaa kohal lennukit langevarjudega alla kaks USA teenistusse läinud spiooni Hans Toomla ("Artur") ja Kalju Kukk ("Karl"). Neil oli kaasas tugev raadiosaatja, mis oli võimeline saatma signaali kogu Euroopa ulatuses, poolautomaatpüstolid Walther P38, pisargaasipüstolid, valedokumendid ja veel tsüaniidikapslid peidetuna krae vahele.

FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Valgamaal süttis põlema kuue korteriga mõisa abihoone, hukkus üks inimene

Põleng Valgamaal Hellenurmes Foto: Mae Juske

Täna varahommikul süttis Valgamaal põlema vana mõisakompleksi hoone, milles asub kuus korterit. Kella poole kaheteistkümne ajal leiti hoone rusudest hukkunud inimene. Lõuna päästekeskuse menetlusinspektor selgitas, et põleng sai alguse ülemise korruse korterist, kus esialgsete andmete põhjal elas mees, kelle surnukeha leiti. Põlengu põhjustas hooletu suitsetamine ning elanikelt saadud andmete alusel on põhjust järeldada, et mees oli eelmisel päeval tugevas alkoholijoobes.

FOTOD JA VIDEO: Melbourne'is sõitis auto jalakäijate hulka: kolm hukkus, vähemalt 29 inimest sai vigastada

Kolm inimest hukkus ja vähemalt 29 sai vigastada, kui mees sõitis Melbourne'is autoga jalakäijate hulka, vahendab Austraalia politsei.

Trump alustab Obama korralduste tühistamist esimesel päeval

Barack Obama pärandatud seadusi ootab Trumpi valitsusajal tühistamine või tugev redigeerimine. Foto: Reuters/Scanpix

USA energia- ja rändepoliitikat ootavad suured muudatused, Obamacare’i tühistamine tõotab tulla keeruline.

Radissoni hotellis tegutseb ilusalongi varjus laenuvabrik

Delavue ilusalong asub Radissoni hotelli neljandal korrusel. Liftide juurest avaneva ooteruumi taga laiub terve väikeste kabinettide labürint. Foto: Karli Saul

Delavue ilusalong meelitab naisi tasuta prooviprotseduurile, kus kliendil „avastatakse” hirmutav nahaprobleem.

Parim ravi on sama ilusalongi mitu tuhat eurot maksvad protseduurid, mille jaoks tuleks kohe laenu võtta.

Sealsamas kõrvalruumis ongi laenuhaldur, kes vormistab kiiresti kurikavala lepingu, mis maksab kätte veel kaua.

E-sigarettide müüjad: plahvatanud seade ei olnudki e-sigaret

Foto on illustreeriv Vida Press

Lisaks plahvatavatele telefonidele jõuab meediasse järjest enam teateid plahvatavatest e-sigarettidest. Küsisime Eesti e-sigarettide müüjatelt, millised tooted on kõige ohtlikumad ning kas ka Eestis on plahvatavad e-sigaretid inimeste tervise ohtu seadnud.

Uuring: istuv töö lisab su kukile kaheksa eluaastat

Foto on illustreeriv Vida Press

Värske uuringu järgi annavad kümnetunnised istuva töö päevad su bioloogilisele vanusele kaheksa aastat juurde.

FOTOD: Ott Tänak lõpetas Monte Carlo ralli teise võistluspäeva kolmandal kohal

Ott Tänak (M-Sport) alustas Monte Carlo ralli teist võistluspäeva katsevõiduga ning kerkis järgmisel katsel konkurentide ebaõnne tõttu üldarvestuses teiseks. Päeva viimase kiiruskatsega langes eestlane kolmandaks.

Lembitu Kuuse maetakse kahe olümpiavõitja kõrvale

Lembitu Kuuse Foto: Hendrik Osula

14. jaanuaril raske haiguse tagajärjel meie hulgast lahkunud Lembitu Kuuse maetakse Metsakalmistule olümpiavõitjate Kristjan Palusalu ja Ants Antsoni kõrvale, kinnitas Delfile ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna.

Monte Carlo ralli avakatse avariis viga saanud pealtvaataja suri

Hayden Paddoni avarii Foto: Ekraanitõmmis

WRC-sarja hooaja avalöök osutus äärmiselt traagiliseks - Monte Carlo ralli esimesel katsel Hayden Paddoni juhitavuse kaotanud Hyundailt löögi saanud pealtvaataja elu ei õnnestunud arstidel päästa.

Ratase valitsus ajab ärimees Mõisa kukla higiseks: elevant sattus portselanipoodi

Jüri Mõis Foto: Vallo Kruuser

Ettevõtja Jüri Mõis räägib, et teda ehmatas uue valitsuse otsus muuta pensionikava, kirjutab Äripäev.

