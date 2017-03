100 SEKUNDIT: Valga haiglas vigastas hullunud psühhiaatriapatsient 12 inimest; iseendaga töölepingu sõlminud Meelis Pai kutsuti Linnahalli nõukogust tagasi

FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Valga haiglas vigastas hullunud psühhiaatriapatsient 12 inimest

Foto: Anni Õnneleid

Valga haiglas ründas eile õhtul isolaatoris viibinud hullunud psühhiaatriapatsient töötajaid ja patsiente, rünnakus sai viga 12 inimest.

VIDEO: Kaia Kanepi tervitab poolehoidjaid: olen tulemas tagasi!

Kaia Kanepi Foto: Karli Saul

"Kevadekuulutaja. Olen alustanud treeningprotsessiga, et taas peagi edukalt võistelda. Rohkem infot lähiajal," kirjutas 31-aastane Kaia Kanepi täna hommikul sotsiaalmeedias.

Stalnuhhin tegi ettepaneku luua kahepoolsed suhted Vene riigiduuma rahanduskomisjoniga

Mihhail Stalnuhhin Foto: Andres Putting

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin (KE) tegi transiidi- ja logistikasektori olukorra parandamiseks ettepaneku luua kahepoolsed suhted Vene riigiduuma rahanduskomisjoniga.

Iseendaga töölepingu sõlminud Meelis Pai kutsuti Linnahalli nõukogust tagasi

Meelis Pai jäi linnahalli nõukogu juhi kohast ilma Foto: Ilmar Saabas

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel erakorralisel istungil vabastada Meelis Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt.

DELFI VIDEOD: Meelis Pai kavatseb linnahalli kunstilise juhina jätkata. Mida arvab Taavi Aas?

Tallinna linnahalli nõukogu esimees Meelis Pai sõlmis möödunud nädalal töölepingu linnahalli kunstilise juhi ametikoha täitmiseks. Pai ise kahel toolil istumises vastuolu ei näe, kuid linnavalitsus otsustas mehe nõukogu esimehe kohalt vabastada. Kunstilise juhi ametis saab aga Pai tõenäoliselt jätkata.

DELFI FOTOD: Ämarisse saabus poolsada Prantsuse sõdurit, peagi tuleb lisa

Foto: Priit Simson

Täna saabus Ämari lennubaasi üle viiekümne kaitseväelase, kes pärit Prantsusmaalt.

Kannatanu: Valga haigla ründaja peksis ohvreid valimatult, lööke said ka eakad voodihaiged

Foto: Anni Õnneleid

Valga haiglas hullunud psühhiaatriapatsiendi rünnaku ohvriks langesid meditsiinitöötajad ja lamavad patsiendid, kes end kaitsta ei saanud.

VIDEO ja FOTOD: Pidu ja pussitamine Stockholmi kuningalossi lähedal - gängide suurenev võim teeb rootslastele muret

Eesti Päevaleht ja Delfi käisid möödunud nädalal Rootsis, sõitsid Stockholmist Malmösse ja uurisid, mis toimub riigis, mida oleme harjunud seostama pigem Astrid Lindgreni juttudega kui tulistamiste või autode süütamisega.

Soomes Kotkas pussitati kakluse käigus surnuks 19-aastane eestlane

Foto: Eero Vabamägi

Soome politsei uurib Kotkas aset leinud grupiviisilist kaklust ja selle käigus toimunud surmani viinud pussitamist, mille ohver oli 19-aastane eestlane.

Narva United tähistas saalijalgpalli Eesti meistritiitlit suure Venemaa lipuga

Narva United Eesti meistrikarika ja Venemaa trikolooriga Erakogu

Laupäeval esmakordselt Eesti saalijalgpalli meistriks tulnud Narva Unitedi meeskond üllatas paljusid vaatajaid, kui võttis tiitlit tähistades välja suure Venemaa lipu.

Prokuratuur kinnitab: Viljandis BMW-ga elumajja sõitnud Helery oli narkojoobes

Õhulennu teinud BMW seisab avariiliste autode parklas Foto: Kenno Soo

Novembris Viljandis elumajja paiskunud BMW juhile, 22-aastasele Heleryle vahetult pärast juhtunut tehtud narko kiirtest näitas, et naine oli tarvitanud kanepit. Tänaseks on narkojoovet kinnitanud ka kohtuarstlik ekspertiis.

FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Kolmeaastane laps jäi Lasnamäel toidupoe lifti kinni

Foto: Madis Veltman

Laupäeval jäi kolmeaastane laps Lasnamäel asuva Grossi toidupoe invalifti kinni.

TULEVIKUTÄHT: Tänavusel Laulukarussellil võidutses lummava etteaste teinud Krislin Sallo

Foto: Kuvatõmmis

Laste laulukonkurss "Laulukarussell" jõudis eile õhtul lõpusirgele ning Grand Prix kuulub 2017. aastal Krislin Sallole.

Eestisse saabunud Briti seersant: meid on venelaste salataktika kohta surmani instrueeritud

Foto: Priit Simson

Briti kõmuleht The Sun kirjutab Eestisse paigutatud sõduritele antud hoiatustest venelaste reetliku taktika kohta, nagu näiteks kohalikeks kaunitarideks maskeeruvad spioonid ja kakluste õhutamine kohalikes baarides. Samuti on Briti sõdureid hoiatatud sotsiaalmeedias liigse eputamise eest.

Vanainimeste peks koduseinte vahel. „Ta ütles, et kui ma ise ei sure, siis ta tapab mu”

Viiest eakast ohvrist neli on naised. Neljal juhul viiest on vägivallatseja purjus. Foto: Shutterstock

Eakad on keeruline ohvrite grupp, sest abini jõuavad vähesed. Enamiku juhtumite puhul on ründaja pereliige, enamasti poeg. Pensionipäev on eakatevastase vägivalla haripunkt.

